Guerre au Moyen-Orient

Benjamin Netanyahou poursuit ses attaques au Liban et à Gaza, en ordonnant la prise de 70% du territoire Palestinien.

De plus, un accord de principe entre les États-Unis et l'Iran concernant le détroit d'Ormuz, qui vise une prolongation du cessez-le-feu et un échelonnement des négociations, a été confirmé par le média américain Axios.

Écoutez le professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto, Miloud Chennoufi analyserla situation au Moyen Orient, jeudi au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.