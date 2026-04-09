Poilievre en zone de turbulences

Le passage fracassant de la députée conservatrice Marilyn Gladu dans les rangs libéraux de Mark Carney soulève de sérieuses questions de cohérence idéologique.

Dimitri Soudas rappelle que celle qui est en poste depuis 2015 traîne un bilan aux antipodes des valeurs libérales: opposée à la légalisation du cannabis, anti-avortement et critique acerbe des budgets de son nouveau chef.

Pour Soudas, ce saut s'explique par un désir opportuniste de goûter au pouvoir avant la retraite.

Ce mouvement historique permet au gouvernement minoritaire de Carney de devenir majoritaire, tout en accentuant la grogne au sein du caucus de Pierre Poilievre.

Écoutez l'analyse de la situation à Ottawa, lors de la chronique politique de Dimitri Soudas, jeudi à Lagacé le matin.