Prévenir contre «le piège de la complaisance»

À l'approche des élections partielles, Dimitri Soudas analyse les avantages et les risques d'un gouvernement majoritaire, un scénario qui semble se dessiner pour Mark Carney.

Fort de son expérience au sein de divers cabinets, Soudas explique qu'une majorité permet de prendre des décisions difficiles et impopulaires à court terme, mais prévient contre le piège de la complaisance.

Il souligne également qu'une majorité accorderait au gouvernement le contrôle stratégique des comités parlementaires, limitant ainsi le pouvoir d'obstruction de l'opposition.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, vendredi à Lagacé le matin.