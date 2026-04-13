Adieux de François Legault

Le congrès de la CAQ, marquant le passage de flambeau entre François Legault et Christine Fréchette, a pris des airs de téléréalité dimanche.

Si la première portion de l'événement était empreinte d'émotion et de dignité, notamment grâce à un discours impeccable du premier ministre sortant, la suite a bifurqué vers le «party de bureau».

Frédéric Labelle revient sur les performances musicales discutables des élus, dont une reprise de Céline Dion façon We Are the World, et un duo entre Brigitte Boisjoli et la première dame, Isabelle Brais.

Un hommage qui, malgré de bonnes intentions, frôle la caricature...

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi à Lagacé le matin.