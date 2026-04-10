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L'euphorie s'empare des partisans

Les réactions des partisans au 50e de Caufield

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 avril 2026 18:06

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Les réactions des partisans au 50e de Caufield
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs au réseau Cogeco Média, Jérémie Rainville, partager les meilleures réactions des partisans, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

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