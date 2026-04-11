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Victoire des Canadiens face au Lightning

«Si on a une série entre ces deux équipes-là, ça va être chaudement disputé»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 avril 2026 07:59

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Si on a une série entre ces deux équipes-là, ça va être chaudement disputé»
Match des Canadiens remporté 2-1 jeudi soir, au Centre Bell, face au Lightning de Tampa Bay. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Le joueur des Canadiens de Montréal Cole Caufield a marqué son 50e but de la saison lors d’un match remporté 2-1 jeudi soir, au Centre Bell, face au Lightning de Tampa Bay.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque. 

« Au-delà des 50 buts de Caufield, il y avait toute une rivalité. Puis, à la télé, il y a souvent le gros combat qu’on voit ou la grosse mêlée. Mais plus loin, il y avait toutes sortes de gants dans le visage, des coups de poing à l’arrière de la tête. Si on a une série entre ces deux équipes-là, ça va être chaudement disputé et on va sortir de là amochés, c’est sûr et certain. »

Jean-François Baril

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