Victoire des Canadiens face au Lightning

Le joueur des Canadiens de Montréal Cole Caufield a marqué son 50e but de la saison lors d’un match remporté 2-1 jeudi soir, au Centre Bell, face au Lightning de Tampa Bay.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
« Au-delà des 50 buts de Caufield, il y avait toute une rivalité. Puis, à la télé, il y a souvent le gros combat qu’on voit ou la grosse mêlée. Mais plus loin, il y avait toutes sortes de gants dans le visage, des coups de poing à l’arrière de la tête. Si on a une série entre ces deux équipes-là, ça va être chaudement disputé et on va sortir de là amochés, c’est sûr et certain. »