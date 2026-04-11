Victoire des Canadiens face au Lightning

Le joueur des Canadiens de Montréal Cole Caufield a marqué son 50e but de la saison lors d’un match remporté 2-1 jeudi soir, au Centre Bell, face au Lightning de Tampa Bay.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.