Montréal a bien fait de dire «non»

L'émission Enquête de Radio-Canada lève le voile sur les coûts réels de la Coupe du monde de soccer 2026 pour le Canada.

Alors que la FIFA promet des retombées de 3,8 milliards de dollars, plusieurs experts qualifient ces chiffres de «loufoques» et dénoncent un manque flagrant de transparence sur la méthodologie utilisée.

Les exigences démesurées de la FIFA, incluant l'arrêt de tout autre événement culturel (F1, Festival de Jazz) et des rénovations majeures au Stade olympique, justifient a posteriori la décision de Montréal de se retirer du projet.

Le coût pour les contribuables canadiens est désormais estimé entre 1 et 2 milliards de dollars pour seulement treize matchs.

Écoutez Jean-Michel Bourque donner tous les détails à ce sujet, jeudi, lors de sa chronique sportive à Lagacé le matin.

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