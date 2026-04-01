Quand l'adversaire «stationne l'autobus»

Le Canada a livré un match nul de 0-0 contre la Tunisie, à Toronto, en préparation de la Coupe du monde de football qui aura lieu cet été.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, qui a analysé le match à la télévision, en parler au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Mario Langlois, l'identité de l'adversaire n'était pas un hasard.