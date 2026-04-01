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Quand l'adversaire «stationne l'autobus»

«Le Canada a un peu plus de difficulté à déjouer l'adversaire» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 avril 2026 20:05

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le Canada a un peu plus de difficulté à déjouer l'adversaire» -Patrice Bernier
Le Canada (en noir) a disputé un match amical contre la Tunisie. / PC/Chris Young

Le Canada a livré un match nul de 0-0 contre la Tunisie, à Toronto, en préparation de la Coupe du monde de football qui aura lieu cet été.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, qui a analysé le match à la télévision, en parler au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Mario Langlois, l'identité de l'adversaire n'était pas un hasard.

«On est allé chercher des adversaires afin de travailler un aspect que l'équipe de Jessie March sait qu'elle doit améliorer. C'est une équipe qui est agressive, qui met de la pression, qui force l'adversaire à faire des erreurs. Ils en profitent, mais quand l'adversaire stationne l'autobus, là, le Canada a un peu plus de difficulté à déjouer l'adversaire. J'ai trouvé qu'il y a eu un peu trop de passes forcées et on aurait pu être un peu plus efficaces devant le but.»

Patrice Bernier

Les autres sujets discutés

  • Cette cuvée du Canada sera bien plus solide que celle d'il y a quatre ans, selon Bernier;
  • Le Canada attend le retour de nombreux blessés majeurs;
  • L'Italie rate la coupe du monde pour une troisième édition d'affilée;
  • Un revers de l'Italie qui complète le groupe du Canada à la Coupe du monde;
  • Le 12 juin, ce sera un Canada-Bosnie.

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