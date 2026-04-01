Le Canada a livré un match nul de 0-0 contre la Tunisie, à Toronto, en préparation de la Coupe du monde de football qui aura lieu cet été.
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, qui a analysé le match à la télévision, en parler au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon Mario Langlois, l'identité de l'adversaire n'était pas un hasard.
«On est allé chercher des adversaires afin de travailler un aspect que l'équipe de Jessie March sait qu'elle doit améliorer. C'est une équipe qui est agressive, qui met de la pression, qui force l'adversaire à faire des erreurs. Ils en profitent, mais quand l'adversaire stationne l'autobus, là, le Canada a un peu plus de difficulté à déjouer l'adversaire. J'ai trouvé qu'il y a eu un peu trop de passes forcées et on aurait pu être un peu plus efficaces devant le but.»
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