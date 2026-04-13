Après environ 110 ans de service, la Quincaillerie Jean Hébert, située sur l’avenue du Mont-Royal, fermera ses portes.
Écoutez Gerardo Marasco, propriétaire de la Quincaillerie Jean Hébert, discuter de la fermeture de son établissement, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les ventes, ça allait bien. C'est la main-d'œuvre qui est difficile. Avant la pandémie, on était un groupe de neuf employés. Là, depuis six ans, je travaille avec un autre employé, c'est tout. Là, je faisais 50 heures par semaine, j'étais 50 heures, je mangeais sur le coin de table. Je n'ai pas eu de vie pendant six mois à six ans.»