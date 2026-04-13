 Aller au contenu
L'incertitude plane

Blocage du détroit d'Ormuz: une menace «incohérente» de Donald Trump?

par 98.5

0:00
6:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 avril 2026 08:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Blocage du détroit d'Ormuz: une menace «incohérente» de Donald Trump?
Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il marche sur la pelouse sud à son arrivée à la Maison Blanche, dimanche 12 avril 2026, à Washington. / (AP Photo/Jose Luis Magana)

Alors que les négociations entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan n'ont pas mené aux résultats escomptés, Donald Trump a menacé de bloquer le détroit d'Ormuz.

Pour le professeur Thomas Juneau, cette déclaration est toutefois marquée par l'improvisation.

Bien que le commandement militaire américain ait nuancé les propos du président en précisant que le blocus ne viserait que les navires iraniens, l'incertitude plane sur la légalité et les règles d'engagement d'une telle manœuvre, qui pourrait gravement nuire à l'économie mondiale.

Écoutez le professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, Thomas Juneau, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C’est incohérent, c’est de l’improvisation comme on le voit depuis le début. [...] Les États-Unis veulent ouvrir le détroit d'Ormuz pour pouvoir rétablir le commerce mondial du pétrole et là les États-Unis disent qu'ils vont fermer le blocus au trafic iranien, mais si les États-Unis font ça, les Iraniens vont menacer de fermer le reste du trafic dans le détroit.»

Thomas Juneau

Malgré l'échec des discussions de samedi, l'expert estime que les négociations se poursuivront, car aucune des deux parties ne souhaite réellement retourner en guerre. Toutefois, le prestige américain pourrait sortir écorché de cette crise en raison de l'incohérence de son administration, ce qui sème le doute chez ses alliés du Golfe quant à la fiabilité des États-Unis comme partenaire.

Vous aimerez aussi

Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
La commission
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
0:00
7:42
Un cessez-le-feu fragile en Iran et un pilonnage indiscriminé d'Israël au Liban
Lagacé le matin
Un cessez-le-feu fragile en Iran et un pilonnage indiscriminé d'Israël au Liban
0:00
15:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Icelandair à la recherche d'un mauvais photographe!
Rattrapage
Campagne publicitaire insolite
Icelandair à la recherche d'un mauvais photographe!
Jacques Duchesneau: premier chef de police émérite de l'histoire du SPVM
Rattrapage
Un honneur sans précédent
Jacques Duchesneau: premier chef de police émérite de l'histoire du SPVM
Vivre au fond de la cour: l'avenir du «cabanon habitable»
Rattrapage
Densité urbaine
Vivre au fond de la cour: l'avenir du «cabanon habitable»
Montréal suivra-t-elle le déclin de San Francisco?
Rattrapage
De plus en plus désertée par les familles
Montréal suivra-t-elle le déclin de San Francisco?
Le phénomène Angine de poitrine: un succès sans frontière
Rattrapage
Une ascension fulgurante
Le phénomène Angine de poitrine: un succès sans frontière
Réseaux sociaux: une résolution au PLC pour l'interdiction aux moins de 16 ans
Rattrapage
Une résolution difficile à appliquer
Réseaux sociaux: une résolution au PLC pour l'interdiction aux moins de 16 ans
Enquête: Paul Arcand traque un prédateur qui surveillait ses victimes
Rattrapage
Nouvelle série «L’agresseur inconnu»
Enquête: Paul Arcand traque un prédateur qui surveillait ses victimes
Vers une majorité historique pour Mark Carney et les libéraux?
Rattrapage
Élections partielles clés
Vers une majorité historique pour Mark Carney et les libéraux?
«Débrouillez-vous»: le récit d'un passager évacué du REM dans un tunnel
Rattrapage
50$ de Uber et un remboursement refusé
«Débrouillez-vous»: le récit d'un passager évacué du REM dans un tunnel
Première ministre: un «job d'été» pour Christine Fréchette?
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Première ministre: un «job d'été» pour Christine Fréchette?
Desjardins abolit les cartes conjointes: un recul pour l'égalité des couples?
Rattrapage
Quand le partage «50-50» mène à l'endettement
Desjardins abolit les cartes conjointes: un recul pour l'égalité des couples?
Christine Fréchette et la CAQ: le défi de l'unité après une lutte serrée
Rattrapage
Une victoire avec 57,9 % des voix
Christine Fréchette et la CAQ: le défi de l'unité après une lutte serrée
«Star-CAQ»: Frédéric Labelle décortique le congrès riche en malaises
Rattrapage
Adieux de François Legault
«Star-CAQ»: Frédéric Labelle décortique le congrès riche en malaises
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du lundi 14 avril
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui a des problèmes» | L'énigme du lundi 14 avril