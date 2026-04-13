Alors que les négociations entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan n'ont pas mené aux résultats escomptés, Donald Trump a menacé de bloquer le détroit d'Ormuz.

Pour le professeur Thomas Juneau, cette déclaration est toutefois marquée par l'improvisation.

Bien que le commandement militaire américain ait nuancé les propos du président en précisant que le blocus ne viserait que les navires iraniens, l'incertitude plane sur la légalité et les règles d'engagement d'une telle manœuvre, qui pourrait gravement nuire à l'économie mondiale.

Écoutez le professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, Thomas Juneau, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.