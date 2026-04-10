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Les amateurs de sports

Ça sent la coupe, avec Stéphane Fiset!

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 avril 2026 22:20

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Ça sent la coupe, avec Stéphane Fiset!
Ça sent la coupe avec Stéphane Fiset, Pierre Gervais et Mario Langlois. / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l'ancien gardien de la Ligue nationale: Stéphane Fiset.

Écoutez Ça sent la coupe avec l'ancien gardien Stéphane Fiset, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.

Fidèles à leur habitude, Mario et Pierre discutent avec leur invité en partageant un vin abordable.

Ce soir, il s'agit d'un Chianti Rufina de la région de la Toscane en Italie, à 25,50$.

Parmi les sujets abordés:

  • Sa rencontre avec Pierre après son échange aux Canadiens en 2002;
  • La contribution de Martin St-Louis a la culture de l'équipe;
  • Stéphane est entraineur d'une équipe collégiale à Thetford Mines;
  • L'importance des joueurs de soutien au sein d'une équipe: le touchant message de Joe Sakic après la conquête de la Coupe Stanley;
  • Le début carrière avec les Nordiques, la grande classe de Guy Lafleur et les drôles d'habitudes de Ron Hextall;
  • Sa relation avec Patrick Roy son échange au Colorado;
  • L'importance des entraineurs de gardien dans la carrière d'un gardien de but;

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