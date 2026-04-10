Les amateurs de sports

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l'ancien gardien de la Ligue nationale: Stéphane Fiset.
Écoutez Ça sent la coupe avec l'ancien gardien Stéphane Fiset, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.
Fidèles à leur habitude, Mario et Pierre discutent avec leur invité en partageant un vin abordable.
Ce soir, il s'agit d'un Chianti Rufina de la région de la Toscane en Italie, à 25,50$.
Parmi les sujets abordés:
- Sa rencontre avec Pierre après son échange aux Canadiens en 2002;
- La contribution de Martin St-Louis a la culture de l'équipe;
- Stéphane est entraineur d'une équipe collégiale à Thetford Mines;
- L'importance des joueurs de soutien au sein d'une équipe: le touchant message de Joe Sakic après la conquête de la Coupe Stanley;
- Le début carrière avec les Nordiques, la grande classe de Guy Lafleur et les drôles d'habitudes de Ron Hextall;
- Sa relation avec Patrick Roy son échange au Colorado;
- L'importance des entraineurs de gardien dans la carrière d'un gardien de but;