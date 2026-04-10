Les amateurs de sports

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l'ancien gardien de la Ligue nationale: Stéphane Fiset.

Écoutez Ça sent la coupe avec l'ancien gardien Stéphane Fiset, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.

Fidèles à leur habitude, Mario et Pierre discutent avec leur invité en partageant un vin abordable.

Ce soir, il s'agit d'un Chianti Rufina de la région de la Toscane en Italie, à 25,50$.