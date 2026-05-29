«Je veux voir le Martin St-Louis de la première ronde» -Antoine Roussel

Acculé au pied du mur avant le match 5 en Caroline, Martin St-Louis doit-il faire sauter ses trios pour sauver les Canadiens de l'élimination ?

Pour l'analyste Antoine Roussel, revenir avec la même formule après trois matchs de paralysie offensive relèverait de l'entêtement pur et simple.

Écoutez les commentaires d’avant-match d’Antoine Roussel au micro de Mario Langlois, vendredi, en direct de Raleigh.