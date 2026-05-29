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L'ex-entraîneur s'est confié à Spittin' Chiclets

Les Golden Knights empêchent Bruce Cassidy de négocier avec une autre équipe

par 98.5

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Les amateurs de sports

le 29 mai 2026 21:47

Avec

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Les Golden Knights empêchent Bruce Cassidy de négocier avec une autre équipe
Bruce Cassidy a été remplacé par John Tortorella en mars dernier. / AP Photo/Jeffrey T. Barnes, File

Au balado Spittin' Chiclets, l'ancien entraîneur des Golden Knights de Vegas a affirmé que deux équipes avaient tenté de le rencontrer pour un poste d'entraîneur-chef, soit les Kings de Los Angeles et les Oilers d'Edmonton.

Cassidy a été congédié par les Golden Knights en mars dernier. Bien qu'il soit encore sous contrat avec l'équipe de Vegas, une règle non écrite de la LNH stipule que lorsqu'une organisation libère son entraîneur, elle lui permet de se trouver un autre emploi.

Toutefois, la règle écrite donne toute la latitude à l'équipe pour agir à sa guise.

Est-ce que les Golden Knights manquente respect à Cassidy?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, vendredi, lors du premier entracte Canadiens-Hurricanes.

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