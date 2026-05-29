L'ex-entraîneur s'est confié à Spittin' Chiclets

Au balado Spittin' Chiclets, l'ancien entraîneur des Golden Knights de Vegas a affirmé que deux équipes avaient tenté de le rencontrer pour un poste d'entraîneur-chef, soit les Kings de Los Angeles et les Oilers d'Edmonton.
Cassidy a été congédié par les Golden Knights en mars dernier. Bien qu'il soit encore sous contrat avec l'équipe de Vegas, une règle non écrite de la LNH stipule que lorsqu'une organisation libère son entraîneur, elle lui permet de se trouver un autre emploi.
Toutefois, la règle écrite donne toute la latitude à l'équipe pour agir à sa guise.
Est-ce que les Golden Knights manquente respect à Cassidy?
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, vendredi, lors du premier entracte Canadiens-Hurricanes.
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