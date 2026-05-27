Les Canadiens de Montréal peuvent-ils apporter les ajustements nécessaires face aux Hurricanes de la Caroline?
Selon Antoine Roussel, ils ont déjà commencé à le faire lors de la rencontre de lundi soir.
Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une relance plus rapide et une meilleure attaque immédiate après récupération de la rondelle;
- Ils évoquent l’importance de ne pas se débarrasser de la rondelle devant Frederik Andersen;
- Les Canadiens en ont besoin plus de la part de Juraj Slafkovsky, Alexandre Texier, Zachary Bolduc et Noah Dobson;
- Antoine ne croit pas à la «surprise» Gallagher à la dernière minute.
- Le Tricolore doit gagner la bataille du 4e trio.