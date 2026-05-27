Les Canadiens de Montréal peuvent-ils apporter les ajustements nécessaires face aux Hurricanes de la Caroline?

Selon Antoine Roussel, ils ont déjà commencé à le faire lors de la rencontre de lundi soir.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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