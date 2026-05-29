Canadiens-Hurricanes

Le Canadien de Montréal n'a plus droit à l'erreur. Tirant de l'arrière 1-3 dans la série finale de l'Est, la troupe de Martin St-Louis doit tout donner pour éviter l'élimination.
Mais visiblement, il ne reste plus beaucoup d'énergie dans le réservoir des joueurs du Tricolore.
Plusieurs partisans aimeraient donc voir Brendan Gallagher et Arber Xhekaj faire leur retour pour donner un nouveau souffle à l'équipe. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez l'analyse d'avant-match de Martin McGuire et Dany Dubé, vendredi, au micro de Mario Langlois.
«Il faut que tu sois frais et dispo. Donc, tu ne peux pas avoir trop de joueurs qui jouent comme Slafkovský, qui fait une minute par présence. Tu sais, l'autre soir, une minute par présence, il a été horrible aussi, parce qu'il n'est pas capable de soutenir la pression de l'autre côté.»
« Le constat qu’on fait, c’est que si tu as un défenseur comme Lane Hutson dans ta formation [...], tu as besoin de gros gars costauds autour de ces gars-là, sans ça, tu t’en sortiras pas. C’est aussi simple que ça.»