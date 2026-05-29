Canadiens-Hurricanes

Le Canadien de Montréal n'a plus droit à l'erreur. Tirant de l'arrière 1-3 dans la série finale de l'Est, la troupe de Martin St-Louis doit tout donner pour éviter l'élimination.

Mais visiblement, il ne reste plus beaucoup d'énergie dans le réservoir des joueurs du Tricolore.

Plusieurs partisans aimeraient donc voir Brendan Gallagher et Arber Xhekaj faire leur retour pour donner un nouveau souffle à l'équipe. Qu'en pensez-vous ?

Écoutez l'analyse d'avant-match de Martin McGuire et Dany Dubé, vendredi, au micro de Mario Langlois.