Défaite 4-0 du CH contre les Hurricanes

Les Canadiens de Montréal ont connu une soirée extrêmement difficile au Centre Bell, mercredi, s'inclinant par la marque de 4 à 0 face aux Hurricanes.

En accordant trois buts en moins de trois minutes en première période, le Tricolore n'a jamais été dans le coup.

Le chroniqueur Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé soulignent l'échec avant étouffant des Hurricanes, qui ne laissent ni temps ni espace aux joueurs montréalais.

Le manque d'offensive est flagrant: il a fallu attendre 17 minutes en troisième période pour voir le premier tir du CH, ce qui a provoqué la grogne des partisans qui réclamaient des lancers.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin.