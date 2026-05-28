Claude Lemieux (1965-2026)

Lors de son point de presse en fin d'après-midi, en Caroline du Nord, Martin St-Louis a pris le temps de parler de Claude Lemieux, disparu plus tôt dans la journée.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents à Raleigh, commenter le départ de Claude Lemieux et la série Canadiens-Hurricanes.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis commente la disparition de Claude Lemieux;
- Martin McGuire et Dany Dubé nous expliquent comment ils ont appris la nouvelle;
- «Lui, c'était le compétiteur ultime», souligne Dany Dubé. Des Claude Lemieux, il y en a de moins en moins»;
- Le Tricolore doit rouler avec quatre trios contre les Hurricanes;
- L’impact de Brendan Gallagher
- Cole Caufield se souvient de la remontée contre les Maple Leafs en 2021;
- «Gallagher doit être là demain», assure Martin McGuire;
- Les équipes gagnantes sont des équipes qui ont souffert et qui ont été déçues;
- Le Canadien donne ce qu’il lui reste;