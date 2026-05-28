Claude Lemieux (1965-2026)

Lors de son point de presse en fin d'après-midi, en Caroline du Nord, Martin St-Louis a pris le temps de parler de Claude Lemieux, disparu plus tôt dans la journée.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, présents à Raleigh, commenter le départ de Claude Lemieux et la série Canadiens-Hurricanes.

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