Canadiens-Hurricanes, 4e match

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé avec l'animateur Mario Langlois à quelques heures du quatrième match Canadiens-Hurricanes.
Les sujets discutés
- Est-ce que Martin St-Louis va modifier des éléments de sa formation?
- Brendan Gallagher, Arber Xhekaj et Oliver Kapanen ont prolongé leur présence sur la patinoire mercredi matin, laissant présumer qu'il ne prendront pas part à la rencontre;
- Dany Dubé croit que St-Louis a des convictions avec certains membres de son équipe;
- L'obstruction «légale» des joueurs des Hurricanes;
- L'objectif des Hurricanes: frapper les meilleurs joueurs des Canadiens;
- Le ratio buts/tirs des Canadiens et des Hurricanes;
- On parle des ajustements stratégiques nécessaires et la gestion du temps de jeu des trios.