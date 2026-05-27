 Aller au contenu
Canadiens-Hurricanes, 4e match

Est-ce que Martin St-Louis va apporter des changements?

par 98.5 Sports

0:00
14:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 mai 2026 18:25

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Est-ce que Martin St-Louis va apporter des changements?
Martin St-Louis avec quelques joueurs de son équipe. / PC/Christinne Muschi

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé avec l'animateur Mario Langlois à quelques heures du quatrième match Canadiens-Hurricanes.

Les sujets discutés

  • Est-ce que Martin St-Louis va modifier des éléments de sa formation?
  • Brendan Gallagher, Arber Xhekaj et Oliver Kapanen ont prolongé leur présence sur la patinoire mercredi matin, laissant présumer qu'il ne prendront pas part à la rencontre;
  • Dany Dubé croit que St-Louis a des convictions avec certains membres de son équipe;
  • L'obstruction «légale» des joueurs des Hurricanes;
  • L'objectif des Hurricanes: frapper les meilleurs joueurs des Canadiens;
  • Le ratio buts/tirs des Canadiens et des Hurricanes;
  • On parle des ajustements stratégiques nécessaires et la gestion du temps de jeu des trios.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens devront montrer de quel bois ils se chauffent
Le hockey des Canadiens
Les Canadiens devront montrer de quel bois ils se chauffent
0:00
2:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Quel genre de discours Martin St-Louis va-t-il livrer à ses hommes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes, 4e match
Quel genre de discours Martin St-Louis va-t-il livrer à ses hommes?
Slafkovsky, Texier, Bolduc et Dobson doivent en donner plus
Rattrapage
Selon Antoine Roussel
Slafkovsky, Texier, Bolduc et Dobson doivent en donner plus
Joey Savoie dans le même état d'esprit que Rory McIlroy
Rattrapage
Vainqueur au sein du PGA TOUR Americas
Joey Savoie dans le même état d'esprit que Rory McIlroy
Les Knicks en finale de la NBA, une première depuis 1999
Rattrapage
SGA: encore le joueur par excellence
Les Knicks en finale de la NBA, une première depuis 1999
«Quand Dobes va arrêter d'être Jésus-Christ, qu’est-ce que le CH va faire?
Rattrapage
Série Canadiens-Hurricanes
«Quand Dobes va arrêter d'être Jésus-Christ, qu’est-ce que le CH va faire?
Les Roses au stade Saputo, la Victoire à l'hôtel de ville
Rattrapage
Les équipes féminines de Montréal
Les Roses au stade Saputo, la Victoire à l'hôtel de ville
«Il faut profiter de leur faiblesse: Frederik Andersen» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un sentiment d'urgence pour les Canadiens
«Il faut profiter de leur faiblesse: Frederik Andersen» -Stéphane Waite
«Jakub Dobes ne semble aucunement ébranlé» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En dépit du deuxième revers contre les Hurricanes
«Jakub Dobes ne semble aucunement ébranlé» -José Théodore
«On joue à trois trios: on doit trouver le moyen d'utiliser quatre lignes»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Afin d'aller chercher de l'énergie
«On joue à trois trios: on doit trouver le moyen d'utiliser quatre lignes»
Jean-Jacques Daigneault estime que les jeunes des Canadiens prennent du galon
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Champion en 1993
Jean-Jacques Daigneault estime que les jeunes des Canadiens prennent du galon
Comment freiner l'hémorragie des mauvais débuts de matchs?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
Comment freiner l'hémorragie des mauvais débuts de matchs?
Mission pour les Canadiens: s'imposer à domicile
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de l'Association de l'Est
Mission pour les Canadiens: s'imposer à domicile
Écoutez le montage d'avant-match Canadiens-Hurricanes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de l'Association de l'Est
Écoutez le montage d'avant-match Canadiens-Hurricanes
«Martin a pris des adolescents et en a fait des hommes» -Éric Hoziel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Table ronde Canadiens-Hurricanes
«Martin a pris des adolescents et en a fait des hommes» -Éric Hoziel