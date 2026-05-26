Vainqueur au sein du PGA TOUR Americas

Le golfeur québécois Joey Savoie a remporté il y a quelques jours la victoire lors du tournoi de la PGA Tour Americas disputé en Équateur.
Écoutez Joey Savoie commenter ce triomphe à son retour au pays en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Meneur durant tout le tournoi, Savoie s'est fait rattraper sur le tard, mais il a réussi à forcer la prolongation en dépit d'un retard d'un coup avec un trou à jouer;
- Il a réussi le birdie au 18e et il a remporté la victoire au troisième trou de prolongation;
- Savoie évoque ses difficultés physiques, notamment des problèmes de dos, et sa réflexion sur la poursuite de sa carrière;
- On discute de l’importance de la préparation mentale et des défis financiers.