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Vainqueur au sein du PGA TOUR Americas

Joey Savoie dans le même état d'esprit que Rory McIlroy

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 mai 2026 21:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Joey Savoie dans le même état d'esprit que Rory McIlroy
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Le golfeur québécois Joey Savoie a remporté il y a quelques jours la victoire lors du tournoi de la PGA Tour Americas disputé en Équateur.

Écoutez Joey Savoie commenter ce triomphe à son retour au pays en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Meneur durant tout le tournoi, Savoie s'est fait rattraper sur le tard, mais il a réussi à forcer la prolongation en dépit d'un retard d'un coup avec un trou à jouer;
  • Il a réussi le birdie au 18e et il a remporté la victoire au troisième trou de prolongation;
  • Savoie évoque ses difficultés physiques, notamment des problèmes de dos, et sa réflexion sur la poursuite de sa carrière;
  • On discute de l’importance de la préparation mentale et des défis financiers.

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