Claude Lemieux (1965-2026)

L'ancien membre de l'organisation des Canadiens de Montréal, Pierre Gervais, a très bien connu Claude Lemieux, lors de son séjour à Montréal.
Écoutez Pierre Gervais évoquer les souvenirs de Claude Lemieux, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Pierre Gervais souligne l'esprit combatif de Lemieux et son rôle clé lors des séries éliminatoires;
- Tout comme Guy Carbonneau, Lemieux, débrouillard, réparait lui-même des éléments de son équipement;
- Gervais évoque ses souvenirs avec Lemieux à Sherbrooke (Coupe Calder) et à Montréal (Coupe Stanley 1986);
- «Il ne faisait pas dans la dentelle et il avait la tête dure. Il ne faisait pas toujours l'unanimité, mais tout le monde reconnaissait sa fougue»;
- Son retour émouvant au Centre Bell cette semaine.