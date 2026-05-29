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Dominique Ducharme sur son collègue à Vegas

«John Tortorella est honnête, mais il peut aussi donner des tapes dans le dos»

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Les amateurs de sports

le 29 mai 2026 19:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«John Tortorella est honnête, mais il peut aussi donner des tapes dans le dos»
Le 29 mars, Tortorella a été nommé entraîneur-chef des Golden Knights en remplacement de Bruce Cassidy. / AP Photo/Candice Ward

Cinq ans après avoir mené les Canadiens à la finale de la Coupe Stanley, Dominique Ducharme y retourne, cette fois dans un rôle d’adjoint avec les Golden Knights de Vegas.

Au micro de Mario Langlois, l'entraîneur québécois lève le voile sur l'impact de l'arrivée de John Tortorella derrière le banc des Golden Knights, la métamorphose de Mitch Marner et les secrets d'un vestiaire soudé.

Écoutez l'entraîneur-adjoint des Golden Knights de Vegas, Dominique Ducharme, sur le parcours éliminatoire de son équipe.

«On entend beaucoup de choses où les gens le perçoivent de l'extérieur avec sa réputation, mais je peux vous dire que, de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est honnête avec les joueurs [...], mais qui donne la tape dans le dos aussi quand ça va bien. [...] Avec un groupe d'expérience comme le nôtre, il parle plus de les guider que de les coacher.»

Dominique Ducharme sur John Tortorella

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