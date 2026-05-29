Dominique Ducharme sur son collègue à Vegas

Cinq ans après avoir mené les Canadiens à la finale de la Coupe Stanley, Dominique Ducharme y retourne, cette fois dans un rôle d’adjoint avec les Golden Knights de Vegas.

Au micro de Mario Langlois, l'entraîneur québécois lève le voile sur l'impact de l'arrivée de John Tortorella derrière le banc des Golden Knights, la métamorphose de Mitch Marner et les secrets d'un vestiaire soudé.

Écoutez l'entraîneur-adjoint des Golden Knights de Vegas, Dominique Ducharme, sur le parcours éliminatoire de son équipe.