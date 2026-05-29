Louis Domingue y croit encore

L'ancien gardien de but Louis Domingue croit fermement que le Canadien peut renverser la vapeur face aux Hurricanes.

Selon lui, une victoire vendredi soir pourrait semer le doute dans la tête des Hurricanes.

De plus, il réitère qu'il ne faut pas perdre la foi envers les joueurs du Canadien, eux qui ne font que surprendre depuis un peu plus d'un an.

Écoutez l'analyse d'avant-match Canadiens-Hurricanes de l'ex gardien de but Louis Domingue, vendredi, au micro de Mario Langlois.