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Claude Lemieux a été son adversaire

«Je sais comment il était un compétiteur» -José Théodore

par 98.5 Sports

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24:04

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 mai 2026 19:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Je sais comment il était un compétiteur» -José Théodore
José Théodore. / Cogeco Média

Tous deux membres des Canadiens de Montréal, José Théodore et Claude Lemieux n'ont jamais été coéquipiers, mais ils ont été adversaires durant longtemps.

Écoutez José Théodore commenter le départ de Claude Lemieux et la série entre les Canadiens et les Hurricanes avec Mario Langlois, aux amateurs de sports.

José Théodore a été bien placé pour mesurer l'impact de la carrière de Claude Lemieux.

«Même si je n'ai jamais joué avec Claude, je l'ai affronté pendant peut-être huit, neuf, dix ans? Je sais comment il était compétiteur. Je peux le considérer comme un confrère de travail. Puis, de l'avoir vu avec le flambeau. Il avait l'air tellement heureux. Écoute, ça m'a ébranlé aujourd'hui. Je vais être honnête, ça m'a ébranlé.»

José Théodore

Les autres sujets discutés

  • Jakub Dobes a limité les dégâts contre les Hurricanes, mercredi;
  • Plusieurs joueurs des Canadiens n’ont pas fait le deuxième effort;
  • Le Tricolore doit appliquer le plan de match, pas trouver les lacunes de la Caroline;
  • Les Hurricanes sont une machine bien huilée et Brind’amour en contrôle;
  • Les hommes de Martin St-Louis doivent s'adapter au jeu physique des séries;
  • «Si le Canadien gagne le prochain match, je pense que la série s’en va en sept»;
  • Le Tricolore rend la vie facile à ses adversaires.

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