Claude Lemieux a été son adversaire

Tous deux membres des Canadiens de Montréal, José Théodore et Claude Lemieux n'ont jamais été coéquipiers, mais ils ont été adversaires durant longtemps.
Écoutez José Théodore commenter le départ de Claude Lemieux et la série entre les Canadiens et les Hurricanes avec Mario Langlois, aux amateurs de sports.
José Théodore a été bien placé pour mesurer l'impact de la carrière de Claude Lemieux.
«Même si je n'ai jamais joué avec Claude, je l'ai affronté pendant peut-être huit, neuf, dix ans? Je sais comment il était compétiteur. Je peux le considérer comme un confrère de travail. Puis, de l'avoir vu avec le flambeau. Il avait l'air tellement heureux. Écoute, ça m'a ébranlé aujourd'hui. Je vais être honnête, ça m'a ébranlé.»
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