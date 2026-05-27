Canadiens-Hurricanes, 4e match

Quel genre de discours a livré - ou va livrer - l'entraîneur Martin St-Louis à son groupe avec le match entre les Canadiens et les Hurricanes?
Écoutez à ce sujet Arpon Basu, du site The Athletic, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Quel genre de discours Martin St-Louis va-t-il livrer à ses hommes?
- Les attaquants et les défenseurs doivent être plus compacts
- Il faut oublier les longues passes;
- La difficulté à conserver la possession de la rondelle face à la pression adverse;
- Arpon Basu s'attend à des changements au sein des trios du Tricolore;
- Est-ce que les Canadiens ont encore de l'essence dans le réservoir?