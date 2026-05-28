Claude Lemieux n'est plus

Le décès de Claude Lemieux est une onde de choc pour l'ensemble de la planète hockey et son ancien adversaire, Enrico Ciccone,en appelle à tous pour offrir du support à la famille Lemieux.

L'ancien joueur de hockey, aujourd'hui député pour le Parti libéral du Québec, se rappelle de l'ex-numéro 32 comme un joueur contre qui on voulait se frotter. Il souligne que, sur la glace, on le craignait comme on l'admirait.

Écoutez Enrico Ciccone, hockeyeur retraité et député du PLQ, saluer la mémoire de Claude Lemieux, jeudi, au Québec maintenant.