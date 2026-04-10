Une nouvelle plateforme canadienne fait son apparition sur le web: North Social. Ce réseau social a été créé par d’anciens étudiants de l’Université de la vallée de Fraser en Colombie-Britannique.

Les données sont également stockées sur des serveurs canadiens alors que l’objectif est de se dissocier des géants américains.

Et aspect particulier, ce réseau social fonctionne sans algorithme, contrairement aux Facebook et Instagram de ce monde.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette plateforme canadienne au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Bénédicte Lebel parle également dans ce segment d'une opération policière à Montréal.