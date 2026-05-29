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Précarité grandissante

Crise des RPA: des aînés menacés d'expulsion

par Cogeco Média | Modifié le 29 mai 2026 à 10:25

Crise des RPA: des aînés menacés d'expulsion
Le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Marc Fortin, lance un véritable cri du cœur face à la précarité grandissante des retraités. / zinkevych / Adobe Stock

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Crise des RPA: les aînés face à la menace des expulsions

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
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7:42

Le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Marc Fortin, lance un véritable cri du cœur face à la précarité grandissante des retraités.

La situation est devenue critique: faute de moyens, certains aînés reçoivent désormais des ordres d'expulsion pour loyers impayés, un drame humain que M. Fortin qualifie d'«itinérance financière».

Le portrait de l'industrie est tout aussi sombre, avec la fermeture de 780 résidences au cours des huit dernières années.

Selon le président du RQRA, le secteur est paralysé par une accumulation de normes de construction de plus en plus lourdes et coûteuses, ce qui décourage tout nouvel investissement et fragilise les structures existantes. 

Devant l'inaction, il déplore l'absence d'un programme gouvernemental de supplément au loyer qui permettrait de maintenir les aînés dans leur milieu de vie.

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