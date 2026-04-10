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Sortie d’un juge de la Cour du Québec

Des peines réduites pour éviter que des délinquants soient expulsés du pays

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 avril 2026 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Des peines réduites pour éviter que des délinquants soient expulsés du pays
Des délinquants issus de l'immigration écopent de peines réduites pour éviter qu'ils soient expulsés du pays, selon le témoignage d'un juge. / Adobe Stock

Des procureurs de la Couronne de Montréal réduisent régulièrement des peines suggérées aux délinquants issus de l’immigration dans un seul but: éviter qu’il soit expulsé du pays. C’est ce que déplore un juge de la Cour du Québec. 

Le juge Antoine Piché a confié à La Presse être inquiet face à ce qu’il qualifie de pratique malavisée qui crée une différence de régime pour les non-citoyens. 

L’article met notamment en lumière le cas de Guzman Bladimir-Castillo, un lavallois de 23 ans accusé de vol de voiture. Celui qui a fui les policiers en roulant à plus de 200 km/h a reçu une sentence de six mois moins un jour. 

La réduction de la peine était liée à son statut d’immigration.

Écoutez Me René Verret, avocat chez Boucher Avocat, commenter cette situation au micro de Patrick Lagacé, vendredi. 

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