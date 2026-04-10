Sortie d’un juge de la Cour du Québec

Des procureurs de la Couronne de Montréal réduisent régulièrement des peines suggérées aux délinquants issus de l’immigration dans un seul but: éviter qu’il soit expulsé du pays. C’est ce que déplore un juge de la Cour du Québec.

Le juge Antoine Piché a confié à La Presse être inquiet face à ce qu’il qualifie de pratique malavisée qui crée une différence de régime pour les non-citoyens.

L’article met notamment en lumière le cas de Guzman Bladimir-Castillo, un lavallois de 23 ans accusé de vol de voiture. Celui qui a fui les policiers en roulant à plus de 200 km/h a reçu une sentence de six mois moins un jour.

La réduction de la peine était liée à son statut d’immigration.

Écoutez Me René Verret, avocat chez Boucher Avocat, commenter cette situation au micro de Patrick Lagacé, vendredi.