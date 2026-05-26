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«La tête des Pères»: un concours insolite pour contrer la calvitie

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mai 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«La tête des Pères»: un concours insolite pour contrer la calvitie
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'entreprise de vêtements Poches et Fils, reconnue pour ses stratégies marketing ingénieuses, lance un concours qui sort de l'ordinaire à l'occasion de ce qu'elle appelle «la tête des Pères». 

Pour souligner la fête des Pères, elle offre la possibilité de gagner une greffe de cheveux d'une valeur totale de 10 000 $.

Ce prix comprend un remboursement de 7000$ pour la chirurgie et de 3000 $ pour les frais de voyage, car l'intervention doit se dérouler en Turquie, véritable plaque tournante mondiale pour ce type d'expertise médicale.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer les détails de ce concours et l'engouement qu'il suscite déjà, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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