Des températures atteignant 40-41 degrés

La France, la Belgique et le Royaume-Uni font face à une vague de chaleur d'une précocité historique.

À Paris, les températures ont grimpé drastiquement en seulement quelques jours, passant de conditions fraîches à une chaleur caniculaire.

L'analyste politique Philippe Léger, basé à Paris, souligne que la situation est particulièrement difficile dans le nord de la France et en Normandie, des régions habituellement tempérées où les citoyens cherchent refuge près de la mer.

Écoutez le chroniqueur faire le point, mardi, à Lagacé le matin.