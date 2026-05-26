Allégations d'agression sexuelle

La chroniqueuse Catherine Brisson fait le point sur les contrecoups que subit Patrick Bruel à l'aube de sa grande tournée.

En Suisse, le Bellarena Indoor Festival a annoncé le report indéfini de son concert prévu le 26 juin en raison de la trentaine de témoignages de femmes l'accusant d'agressions sexuelles, un mouvement d'annulation qui rappelle celui survenu au Québec.

De nouvelles révélations en France, notamment liées à des inconduites lors de massages, accentuent la pression sur l'artiste.

Alors qu'une pétition de 44 000 signatures réclame l'annulation de sa tournée et que des maires européens emboîtent le pas, de nombreux fans revendent leurs billets, vivant la situation comme une véritable peine d'amour.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi à Lagacé le matin.