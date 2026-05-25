Prédateur sexuel

C’est un dénouement majeur dans l’une des disparitions les plus mystérieuses du Québec. Près de 30 ans après la disparition de Patricia Ferguson, le 6 juin 1996, Serge Audette a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

Ce verdict survient après une longue série de rebondissements, relancés en grande partie par le travail d'enquête de la journaliste Marie-Christine Bergeron.

Écoutez la cheffe d'antenne à Noovo revenir sur les dessous de son enquête, lundi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.