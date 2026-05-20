Agressions sexuelles

Gilbert Rozon ne fera pas appel de sa condamnation à verser 880 000 $ à huit femmes qu'il a agressées sexuellement.

Un règlement intervenu entre les parties prévoit le versement de la totalité de la somme aux demanderesses, plus un paiement additionnel de 50 000, à verser au plus tard le 18 juin.

En contrepartie, chacune des plaignantes s'est engagée à signer une quittance complète, finale et définitive à gilbert Rozon, en plus de renoncer à toutes réclamations supplémentaires ou recours en lien avec les jugements rendus le 31 mars.

Gilbert Rozon s'est aussi engagé à renoncer à tout recours éventuel et les deux parties ont convenu de ne pas porter les jugements rendus en appel.

Les plaignantes pourront par ailleurs continuer d'aborder l'affaire publiquement comme bon leur semblera.

Les victimes réclamaient à l'origine 14 millions de dollars.