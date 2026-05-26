Fièvre printanière

En pleine fièvre des séries éliminatoires, une parodie datant de 2008 refait surface et connaît un succès phénoménal sur les réseaux sociaux.

Créée par l'ex-animateur Richard Martin pour une station de radio de l'Outaouais, la chanson accumule aujourd'hui entre 15 et 20 millions de vues toutes plateformes confondues.

Cette popularité inattendue a poussé son créateur à proposer une nouvelle version remixée avec les accords de Fix You de Coldplay, l'hymne officiel d'entrée des joueurs au Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle analyser l'engouement pour cet extrait, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.