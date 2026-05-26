La faillite silencieuse de notre système scolaire

Un rapport produit par l'économiste Robert Langlois pour la Fondation pour l'alphabétisation souligne que la littératie — la capacité de lire, compter et raisonner pour fonctionner au quotidien — est un moteur économique plus puissant que la simple diplomatie scolaire.

Selon les données présentées, une amélioration du niveau de littératie de la population québécoise pour atteindre celui de l'Ontario pourrait générer un gain de 6 milliards de dollars par année pour le PIB de la province.

Écoutez Luc Ferrandez faire le point sur cet enjeu de société, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.