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Témoignage percutant

Syndrome de Treacher Collins: elle répond aux commentaires cruels

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mai 2026 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Syndrome de Treacher Collins: elle répond aux commentaires cruels
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Joannie Dupré-Roussel, travailleuse sociale et collaboratrice à AMI-Télé, est au micro de Patrick Lagacé pour parler de l'importance de sensibiliser à la différence.

Atteinte, tout comme sa fille de sept ans Léa Rose, du syndrome de Treacher Collins (qui entraîne des malformations au visage), elle a récemment publié une vidéo marquante, après une scène vécue au restaurant où des regards insistants d'enfants ont blessé sa fille.

À la suite de cette publication, les parents des enfants concernés l'ont contactée pour lui dire qu'ils avaient entamé une discussion enrichissante sur la différence avec leur fille.

Joannie en profite pour lancer un message aux parents et dénoncer la cruauté de certains commentaires reçus en ligne remettant en question son droit de donner la vie.

Écoutez le témoignage de Joannie Dupré-Roussel, travailleuse sociale et mère de Léa Rose, mardi à Lagacé le matin

«Les enfants vont regarder leurs parents après. Ils vont voir comment mon parent réagit, lui. Est-ce qu'il a l'air déstabilisé, est-ce qu'il a l'air confortable, c'est-tu dangereux comme situation? Le message c'est pour les parents : vous, vous devez intervenir, vous devez parler de différence à la maison.»

Joannie Dupré-Roussel

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