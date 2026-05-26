Témoignage percutant

Joannie Dupré-Roussel, travailleuse sociale et collaboratrice à AMI-Télé, est au micro de Patrick Lagacé pour parler de l'importance de sensibiliser à la différence.

Atteinte, tout comme sa fille de sept ans Léa Rose, du syndrome de Treacher Collins (qui entraîne des malformations au visage), elle a récemment publié une vidéo marquante, après une scène vécue au restaurant où des regards insistants d'enfants ont blessé sa fille.

À la suite de cette publication, les parents des enfants concernés l'ont contactée pour lui dire qu'ils avaient entamé une discussion enrichissante sur la différence avec leur fille.

Joannie en profite pour lancer un message aux parents et dénoncer la cruauté de certains commentaires reçus en ligne remettant en question son droit de donner la vie.

Écoutez le témoignage de Joannie Dupré-Roussel, travailleuse sociale et mère de Léa Rose, mardi à Lagacé le matin.