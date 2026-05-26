Analyse et optimisme

Après la défaite de 3-2 en prolongation des Canadiens de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline, le descripteur Martin McGuire et le producteur Louis Morissette livrent leurs impressions.

McGuire explique que le but refusé en troisième période a redonné de l'énergie aux Hurricanes, une équipe équilibrée qui impose un rythme lourd et épuisant pour le Tricolore.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire et le comédien et producteur Louis Morissette livrer leur impressions sur le match numéro trois mardi.