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Analyse et optimisme

Défaite en prolongation: les Canadiens en danger devant les Hurricanes

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mai 2026 07:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin McGuire
Martin McGuire
Défaite en prolongation: les Canadiens en danger devant les Hurricanes
Sean Walker (26) des Hurricanes de la Caroline percute le gardien de but des Canadiens de Montréal, Jakub Dobes, au cours de la deuxième période du match 3 de la finale de la Coupe Stanley de la Conférence Est de la LNH à Montréal, le lundi 25 mai 2026. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Après la défaite de 3-2 en prolongation des Canadiens de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline, le descripteur Martin McGuire et le producteur Louis Morissette livrent leurs impressions.

McGuire explique que le but refusé en troisième période a redonné de l'énergie aux Hurricanes, une équipe équilibrée qui impose un rythme lourd et épuisant pour le Tricolore. 

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire et le comédien et producteur Louis Morissette livrer leur impressions sur le match numéro trois mardi. 

«C'est la résultante d'une équipe qui martèle les Canadiens, plus la série avance...»

Martin McGuire

De son côté, Louis Morissette se montre enthousiaste face à l'avenir et au noyau de jeunes joueurs de l'organisation.

Bien qu'il note la fatigue de l'équipe et le grand nombre de revirements en zone défensive, il demeure confiant pour le match numéro quatre.

«C'est vrai que Frederik Andersen, on l'a pas vraiment essayé [...] quand tu reçois un lancer par période, c'est dur de devenir très sharp comme gardien.»

Louis Morissette

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