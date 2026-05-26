Biais partisans

Gabriel Nadeau-Dubois présente une enquête de Québec solidaire révélant que les circonscriptions de la CAQ obtiennent une part disproportionnée des fonds pour les infrastructures scolaires.

Bien que le parti détenait 60 % à 64 % des sièges lors du premier mandat, ses comtés ont reçu 75 % des investissements totaux.

Pourtant, les écoles y sont en moyenne plus récentes et en meilleur état qu'à Montréal.

Le co-porte-parole de QS critique un manque flagrant de transparence et des critères «flous» ou «changeants» influencés par le politique.

Ce favoritisme partisan a-t-il encore lieu d'être à notre époque?

Écoutez l'analyse de Gabriel Nadeau-Dubois et de Québec solidaire du Plan québécois des infrastructures, mardi matin au micro de Patrick Lagacé.