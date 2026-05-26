Jugement historique en Colombie-Britannique

Le jugement historique de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2025, reconnaissant le titre ancestral de la nation autochtone Cowichan sur un secteur de Richmond, crée une onde de choc qui résonne jusqu'au Québec.

Cette décision souligne l'importance juridique croissante des revendications territoriales sur les terres «non cédées», où aucun traité n'a été signé avec la Couronne.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas analyser les conséquences de ce jugement sur l'avenir des projets de développement et la stabilité du marché immobilier, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.