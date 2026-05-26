Pour contrer la crise du logement

Dans le cadre de sa chronique, mardi, Luc Ferrandez examine la proposition du ministre des Affaires municipales Samuel Poulin concernant la création de quartiers de maisons préfabriquées pour répondre aux besoins de logement des Québécois.

Ferrandez note que bien que le coût de construction d'une maison préfabriquée soit estimé à 350 000 $, les frais supplémentaires comme les intérêts (à un taux de 4,5 %), les taxes, les assurances et l'entretien peuvent faire grimper les paiements mensuels à environ 3500 $. Ce montant dépasse le salaire moyen de nombreuses personnes.

Un défi majeur réside par ailleurs dans le coût des infrastructures. Si ces quartiers ne sont pas attenants à des villes existantes, de nouvelles routes, écoles et services (aqueducs, égouts) devront être construits, ce qui pourrait s'avérer non viable à long terme.

Écoutez l'analyse de notre chroniqueur, mardi, à Lagacé le matin.