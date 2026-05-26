La Caroline mène 2-1 dans la série

Le Canadien de Montréal s'est incliné 3-2 en prolongation face aux Hurricanes de la Caroline lors du troisième match de la série.

Jean-Michel bourque déplore le manque flagrant d'offensive du Tricolore, qui n'a inscrit que 13 lancers en 74 minutes de jeu.

Il s'interroge également sur l'absence de robustesse et de joueurs clés comme Brandon Gallagher et Arber Xhekaj pour contrer la domination physique des Hurricanes.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.

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