Mesures annoncées par Christine Fréchette

Le «bouquet de mesures» présenté par la première ministre Christine Fréchette, qui inclut notamment l'abolition de la TVQ sur certains produits, suscite un vif scepticisme chez Jonathan Trudeau.

Selon lui, l'utilisation de crédits d'impôt ciblés rappelle étrangement les chèques de l'ère Legault, une stratégie de branding qui peine à convaincre de la nouveauté du gouvernement actuel.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter la série de mesures annoncées par la première ministre Christine Fréchette.