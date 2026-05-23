 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

Canadiens 0 - Hurricanes 0 (avant-match)

par 98.5 | Modifié le 23 mai 2026 à 17:59

Canadiens 0 - Hurricanes 0 (avant-match)
Juraj Slafkovsky a inscrit trois points lors du premier match. / La Presse Canadienne

Les Canadiens tenteront de revenir au Centre Bell avec une avance de deux victoires dans la série face aux Hurricanes alors que le deuxième match de la finale de l'Association de l'Est sera disputé du côté de Raleigh, samedi.

Beaucoup d'encre a coulé à la suite de l'éclatante victoire de 6 à 2 du CH en lever de rideau de cette série. Plusieurs avaient prédit une victoire facile des Hurricanes, qui profitaient d'un long repos depuis le 9 mai, face à des Canadiens qui venaient de disputer deux séries éreintantes de sept rencontres. 

Les Canes, qui possèdent une fiche moribonde de 1-13 lors de leurs quatre présences en finale d'association, chercheront absolument à rebondir pour éviter de perdre l'avantage de la glace et de quitter leur domicile avec deux défaites au compteur. Il sera intéressant de voir comment Rod Brind'Amour brassera sa soupe. Malgré sa contre-performance de jeudi, le Danois Frédérik Andersen devrait être le gardien partant pour les locaux.

On ne change pas une formule gagnante : Martin St-Louis devrait reconduire la même formation pour ce deuxième affrontement. Cela signifie que Jayden Struble restera en poste sur la troisième paire de défenseurs. Jakub Dobes sera, évidemment, le gardien partant.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Hurricanes à Raleigh, samedi dès 19h, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.

Déroulement de la rencontre

Première période

À suivre...

Vous aimerez aussi

Les Canadiens de 2026 sont-ils les Blackhawks de 2010?
Les amateurs de sports
Les Canadiens de 2026 sont-ils les Blackhawks de 2010?
0:00
39:35
«Le CH empêche ses adversaires d'établir leur style de jeu» -Guillaume Lepage
Les amateurs de sports
«Le CH empêche ses adversaires d'établir leur style de jeu» -Guillaume Lepage
0:00
6:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.