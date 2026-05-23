Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront de revenir au Centre Bell avec une avance de deux victoires dans la série face aux Hurricanes alors que le deuxième match de la finale de l'Association de l'Est sera disputé du côté de Raleigh, samedi.

Beaucoup d'encre a coulé à la suite de l'éclatante victoire de 6 à 2 du CH en lever de rideau de cette série. Plusieurs avaient prédit une victoire facile des Hurricanes, qui profitaient d'un long repos depuis le 9 mai, face à des Canadiens qui venaient de disputer deux séries éreintantes de sept rencontres.

Les Canes, qui possèdent une fiche moribonde de 1-13 lors de leurs quatre présences en finale d'association, chercheront absolument à rebondir pour éviter de perdre l'avantage de la glace et de quitter leur domicile avec deux défaites au compteur. Il sera intéressant de voir comment Rod Brind'Amour brassera sa soupe. Malgré sa contre-performance de jeudi, le Danois Frédérik Andersen devrait être le gardien partant pour les locaux.

On ne change pas une formule gagnante : Martin St-Louis devrait reconduire la même formation pour ce deuxième affrontement. Cela signifie que Jayden Struble restera en poste sur la troisième paire de défenseurs. Jakub Dobes sera, évidemment, le gardien partant.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Hurricanes à Raleigh, samedi dès 19h, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.