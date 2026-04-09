Bombardements au Liban et à Gaza

Le cessez-le-feu entre le Liban et Israël n'aura même pas duré 24 heures. La raison évoquée par Téhéran: les bombardements israéliens sur le Liban.

Israël jure que le Liban n'était pas compris dans le cessez-le-feu, ce qui a été contredit par les autres acteurs du conflit.

Écoutez l'analyse de Camille Marquis-Bissonnette, professeure au département de droit à l'Université du Québec en Outaouais, à La commission.