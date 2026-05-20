Trente ans plus tard

L'ancien président cubain Raul Castro a été mis en accusation, aux États-Unis.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Raul Castro est inculpé pour l’affaire des avions abattus en 1996 impliquant des citoyens américano-cubains;
- Pourrait-on avoir droit à un scénario similaire à celui que l'on a vu au Venezuela?
- On aborde la défaite de Thomas Massie lors des primaires républicaines du Kentucky;
- La création d’un fonds d’indemnisation de 1,776 milliard de dollars lié au 6 janvier 2021
- La baisse du prix du pétrole liée à d’éventuelles négociations avec l’Iran.