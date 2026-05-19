Pas d’enquêtes fiscales futures pour Trump

Le président Donald Trump a conclu un accord avec l’Agence du revenu des États-Unis, mettant fin à une poursuite de 10 milliards de dollars et garantissant l’absence d’enquêtes fiscales futures sur lui, sa famille et ses entreprises.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Donald Trump protège ses arrières avec le fisc américain;
- Un fonds de réparation de 1 776 000 000 dollars, lié à l’administration Biden et à l’assaut du Capitole, suscite des réactions de sénateurs républicains;
- Michael Caputo, un ancien conseiller de Trump, réclame 2,7 millions de dollars;
- Thomas Massie, un élu du Kentucky, affronte une primaire républicaine soutenue par des lobbys pro-Israël.