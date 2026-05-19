Pas d’enquêtes fiscales futures pour Trump

Le président Donald Trump a conclu un accord avec l’Agence du revenu des États-Unis, mettant fin à une poursuite de 10 milliards de dollars et garantissant l’absence d’enquêtes fiscales futures sur lui, sa famille et ses entreprises.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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