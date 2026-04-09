Atteindra-t-il le plateau?

Tous les partisans des Canadiens de Montréal souhaitent voir Cole Caufield inscrire son 50e but de la saison. Après trois matchs sans but, est-ce que l’affrontement de jeudi soir contre le Lightning sera le théâtre de ce grand moment?

Ou est-ce que la grande pression qu’il a sur les épaules, notamment de la part des amateurs et des médias, viendra nuire à ses chances d’atteindre ce plateau?

Écoutez à ce sujet le Dr Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif, au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi.