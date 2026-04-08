Porter Martone brille avec les Flyers

Avant les matchs de mercredi, les Flyers de Philadelphie occupaient le troisième rang de la section métropolitaine avec 92 points et ils étaient dans le portrait des séries.
Un scénario presque impensable il y a quelques semaines.
Écoutez le DG des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, commenter les succès de fin de saison de son équipe avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un moment spécial pour les Flyers et leur DG;
- Personne ne voyait les Flyers en séries... pas même la direction;
- L'équipe n'a pas paniqué lors des mombreux creux;
- Porter Martone, rappelé, a un impact immédiat à son arrivée avec les Flyers: «Son impact, à ses débuts, est vraiment impressionnant»;
- Séparer Dvorak et Zegras a porté fruit;
- «C'est le fun, c'est électrisant, mais il reste du travail avant de faire les séries»;
- Les Flyers ont mis Matveî Michkov dans de meilleures dispositions, le joueur s'est mis sur un régime (entraînement/alimentation) et il est revenu en pleine forme;
- Un dernier match crucial contre les Canadiens?