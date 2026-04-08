Porter Martone brille avec les Flyers

Avant les matchs de mercredi, les Flyers de Philadelphie occupaient le troisième rang de la section métropolitaine avec 92 points et ils étaient dans le portrait des séries.

Un scénario presque impensable il y a quelques semaines.

Écoutez le DG des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, commenter les succès de fin de saison de son équipe avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés