Enfant mordu par un loup dans un zoo

En Pennsylvanie, un couple a été accusé de négligence après que leur enfant d’un an et demi a été mordu par un loup au zoo alors qu’ils étaient distraits par leur téléphone cellulaire.
Observez-vous de tels comportements dans la société québécoise? C’est la question que pose l’animatrice Marie-Eve Tremblay à ses auditeurs mercredi.
Écoutez Nancy Doyon, coach familiale et fondatrice de SOS Nancy, accompagner cette discussion à l’émission Radio Textos.
«Si on va dans les parcs l'été, on va voir énormément d'enfants qui jouent dans les modules de jeux et les parents sont assis sur les bancs chacun sur leur téléphone cellulaire. Et pendant ce temps là, l'enfant, ça se peut qu'il fasse des culbutes pas sécuritaires, ça se pourrait aussi qu'il s'éloigne et même que quelqu'un parte avec.»
La coach familiale discute ensuite des effets d'un parent dont l'attention est souvent accaparée par le cellulaire sur le développement de l'enfant.