Enfant mordu par un loup dans un zoo

En Pennsylvanie, un couple a été accusé de négligence après que leur enfant d’un an et demi a été mordu par un loup au zoo alors qu’ils étaient distraits par leur téléphone cellulaire.

Observez-vous de tels comportements dans la société québécoise? C’est la question que pose l’animatrice Marie-Eve Tremblay à ses auditeurs mercredi.

Écoutez Nancy Doyon, coach familiale et fondatrice de SOS Nancy, accompagner cette discussion à l’émission Radio Textos.