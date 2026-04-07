Certaines femmes qui utilisent l’application Strava pour courir se sont fait géolocaliser par des ex-conjoints, qui se servent de ces données pour exercer une pression sur elles. C’est ce que révèle un article paru lundi dans La Presse.

Cette nouvelle troublante pousse François Charron, chroniqueur à la vie numérique, à présenter les risques de la géolocalisation mardi au micro de l’animatrice Marie-Ève Tremblay.

Écoutez cette discussion avec le créateur du site francoischarron.com, au micro de l’émission Radio Texto.

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